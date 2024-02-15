ТЭЦ за 1 млрд долларов от россиян в Семее может стать самым дорогим проектом региона

Для запуска новой теплоэлектроцентрали, которую планируется построить к концу 2027 года, в Семее проложат 40 километров новых теплосетей и путепровод через реку Иртыш. Новый энергетический объект позволит создать до 400 рабочих мест и обеспечит единую систему теплоснабжения для областного центра, который почти сто лет живёт под чёрным дымом котельных. Как в области Абай будет проходить масштабная стройка, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Одно другому не мешает

Семей называют городом котельных. В составе ГКП "Теплокоммунэнерго" одна ТЭЦ и 22 локальных теплопункта средней и малой мощности. Потребители правого и левого берегов получают тепло раздельно, каждый берег имеет свою независимую систему теплоснабжения.

Почему так сложилось, что крупный город Казахстана остался без централизованной подачи тепла? Ветераны энергетики и строительства вспоминают, что руководство страны не хотело делать ставку на полузакрытый Семипалатинск с его ядерным анамнезом. Мол, ненадёжно строить промышленные гиганты рядом с испытательным полигоном.

А большие источники тепла, как правило, работают на базе крупных предприятий. Благо в городе на Иртыше успели построить второй по масштабам Союза мясо-консервный комбинат, для которого возвели ТЭЦ-1, которому в этом году исполняется 90 лет. Он отапливает почти всё левобережье Семея. Более крупного теплоисточника в городе нет. Построенная позжеТЭЦ-2 со временем превратилась в районную котельную. А мечты по ТЭЦ-3 витают в городе с 80-х годов.

"Перед развалом Союза в Семее собирались строить ТЭЦ-3. Руководство Семипалатинской области полагало, что в растущем административном центре с его торгово-логистическим потенциалом рано или поздно наступит дефицит тепловой энергии. Нужно было решать эту проблему. Землю выделили на западном выезде из города в сторону Павлодара. Заложили микрорайон "Энергетик". Он назван так в честь будущих сотрудников ТЭЦ. Дома построили, а до централи дело не дошло. Развал союза изменил планы и в начале 90-х про это дело забыли. Помню один кабинет в администрации города, так он был завален схемами и документами по строительству ТЭЦ", - рассказал историю не состоявшегося проекта заслуженный строитель РК Николай Исаев.

После 20-ти лет затишья и регулярных перебоев с подачей тепла в Семее снова заговорили о строительстве ТЭЦ-3 . Согласно Генеральному плану, утверждённому в 2011 году, в городе должна была быть построена ТЭЦ-3. С 2015 года для этой цели находились инвесторы, сначала турецкие, позже - китайские. Но дело не шло.

Местные общественники припоминают нелепый случай, спугнувший финансовых партнёров.

Областное руководство выделило для строительства ТЭЦ землю в районе посёлков Водный и Восход на восточной окраине Семея. Однако позже они же решили, что она может представлять ценность для истории, так как участок якобы богат курганами и другими свидетельствами древности. Инвесторы из Турции сами инициировали экспертизу и пригласили павлодарских археологов, которые неоднократно выезжали на место. Однако ценных находок там не обнаружили, поэтому рекомендовали землю к использованию. Тем не менее, аким ВКО Даниал Ахметов и Аким Семея Ермак Салимов отложили строительство, как потом оказалось – надолго.

При и этом в 2017 году по поручению всё того же Даниала Кенжетаевича в Семее заложили новый микрорайон "Карагайлы", на котором местные краеведы нашли свидетельства стоянки бронзового века. Кстати, это рядом с "Энергетиком", где в 80-е и хотели построить ТЭЦ-3. Однако это не помешало областному руководству постановить здесь стройку. Хотя именно эти песчаные барханы могли стать реальным источником археологических находок.

Энергия степи

С образованием области Абай руководство страны пристально всматривалось в положение дел региона, и, в частности, в ситуацию с подачей тепла. Строительный бум последних лет привёл к тому, что новые многоэтажки и объекты бизнеса стали всё больше налегать на старые городские теплосети, износ которых составлял до 70%. Высасывая тепло для своих нужд, новоделы обеспечили городу стабильный дефицит тепла.

В начале 2023 года глава региона Нурлан Уранхаев представил план социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы, куда внёс намерение строительства новой ТЭЦ.

За год инвесторы так и не нашлись. И вот 9 ноября прошлого года министерства энергетики Казахстана и Российской Федерации подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в трёх городах – Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Также подписали соглашение о сотрудничестве казахстанская АО "Самрук-Қазына" и российская "Интер РАО-Экспорт". Фактически, это заказчик и исполнитель проекта по Семею. Реальные подвижки начались именно с этой договорённости.

Где будут строить новую ТЭЦ

В начале этого года первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил разработать технико-экономическое обоснование строительства ТЭЦ-3 в Семее. В результате конкурса проектировщиком стало ТОО "Стройиндустрия".

Через несколько дней определились и с участком под строительство. Под реализацию проекта выделен земельный участок в районе посёлка Степной площадью 70 гектаров. Технические характеристики уже заданы - это 360 Мвт электрической энергии и 1200 гигакалорий по тепловой части.

Фото предоставило управление энергетики и ЖКХ области Абай.

Руководитель Управления ЖКХ и энергетики области Абай Серик Туленбергенов посвятил корреспондента BaigeNews.kz в детали проекта.

"Сейчас ТЭО на стадии завершения. В марте планируют зайти на госэкспертизу. Недавно проведена встреча руководства "Самрук-Энерго" с акимом области Абай, где нас известили о сроках подписания контрактов с компанией "Интер РАО-Экспорт". Это произойдёт в третьем квартале 2024 года и станет началом строительства. Будут делать дополнительные буровые изыскания и начнётся установка ограждения. Можно сказать, что уже в этом году работа стартует", - рассказал Серик Туленбергенов.

Фото Альбина Халел.

Строительство ТЭЦ-3 профинансирует российская сторона под гарантию профильной нацкомпании "Самрук-Энерго", которой и будет принадлежать объект. Стоимость проекта - около 482 миллиарда тенге (или более 1 миллиарда долларов), что составляет четверть стоимости всего Комплексного плана развития области Абай.

ТЭЦ-3 объединяет

Глава Управления энергетики и ЖКХ уверен, что место для строительства выбрано очень удачно. Из главных плюсов – близость расположения железно-дорожных путей, электросетей, а также очистных сооружений для устройства рядом шлако-золоудаления.

Строительство ТЭЦ-3 займёт не менее трёх лет. Эту работу выполнит российская сторона. Параллельно с возведением стратегического объекта в Семее будут прокладывать магистральные сети. Эти обязанности берёт на себя казахстанский бюджет.

Новые сети протяжённостью около 40 километров фрагментарно лягут на территории частного сектора, поэтому в будущем подразумевается снос частных и ветхих домостроений.

Со стороны акимата области Абай работа уже ведётся: проектные группы занимаются проектированием теплосетей.

"Сейчас мы занимаемся комплексной системой теплоснабжения города Семей, по которой определяются будущие трассировки от самой ТЭЦ по левому берегу. Рассчитываем, где и как будут проходить магистрали с левого на правый берег. Рассматривается возможность двух переходов через реку Иртыш. Например, в районе котельной РК-3 и между мостами. Также рассматриваем возможность устройства подводного дюкера или тоннеля под рекой. Сейчас это решается", - рассказал о планах Туленбергенов.

Более детальные характеристики по воздушным переходам магистрали с левого на правый берег недавно озвучил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков. По его словам, планируется построить путепровод, оборудованный четырьмя трубами диаметром 1000 мм. Две из них будут рабочими, а две – резервными.

После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 те 22 котельные, которые сейчас отапливают город, перейдут в режим работы тепловых пунктов, и будут работать в качестве насосно-фильтровых станций, то есть перегонять тепловую энергию непосредственно в дома. А значит и дыма над городом станет значительно меньше.

Кроме двух десятков "коптильных", которые покрывают город сажей и периодически помещают Семей в экологический антирейтинг, город славится отсутствием горячего водоснабжения в летний период. Со строительством ТЭЦ-3 решатся обе проблемы, говорят в акимате.

"Кроме этого сейчас мы ведём реконструкцию внутриквартальных магистральных сетей с учётом строительства ТЭЦ-3, чтобы с её вводом в эксплуатацию не нужно было перекладывать и переделывать", - пояснил глава Управления энергетики и ЖКХ.

Расчёт на два вида топлива

Предстоящее строительство ТЭЦ-3 будет основано на технологиях российских промышленников. А вот строительные материалы по максимуму используют казахстанские. Предусматривается топливо двух видов - уголь с возможным переходом на газ. А вот когда на востоке Казахстана запахнет газом – не известно. Вопрос упирается в ценообразование.

"Если взять казахстанский газ, то необходима закольцовка – переброс газопровода "Сарыарка" через Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей. Мы понимаем, что если он достигнет нашего региона, то будет не дешёвым. Когда строят такие магистрали, инвестиции должны отбиваться, соответственно, всё ложится в тариф. Если газ в Семей придёт через Барнаул и Рубцовск – то это тоже будет не дешёвое топливо. Поэтому самый вероятный источник топлива для ТЭЦ-3 на ближайшее будущее – это газ. Хотя ТЭЦ будет рассчитана на оба вида", - пояснил Туленбергенов.

Если Китай и Россия договорятся о совместном газовом партнёрстве и открытии новой магистральной ветки через Сибирь, то Семей вполне мог бы подключиться к этой жиле. Но и этот вопрос пока остаётся открытым.

В любом случае, если природный газ доберётся до Семея, то он станет самым экологически чистым городом в Казахстане. Небольшие по масштабу источники загрязнения - Силикатный и Цементный заводы - не идут ни в какое сравнение с промышленными металлургическими гигантами других крупных городов. Хотя на сегодня весомая часть атмосферного загрязнения Семея приходится на долю котельных, которые работают на старом оборудовании и без фильтрации.

К слову, в этом году в Семее запустили два рукавных фильтра для котлоагрегатов на котельных "Центр" и "Габбасова". В случае, если они покажут свою эффективность, такие очистители установят и на других теплоисточниках. А после ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 их передадут в районные котельные для повторного использования.

Масштабная реконструкция теплосетей прошлого года, на которую было выделено рекордные 24 миллиарда тенге, обеспечила надёжную подачу тепла и сократила потери, уверяют в Управлении энергетики. В Семее провели реконструкцию двух котлоагрегатов, что увеличило тепловую мощность на 40 Гкал.

"Мы максимально нормально прошли первые сильные морозы, улучшили надёжность тепловых сетей. В прошлом году мы поменяли основную магистральную линию от ТЭЦ-1 протяжённостью 5,8 километров, которая питает треть абонентов города. Эта теплотрасса не менялась больше 40 лет. От этой магистрали мы идём дальше по центральным теплопунктам, по внутрикварталкам. Работа ведётся планомерно", - заключил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Серик Туленбергенов.

Однако владельцы квартир некоторых многоэтажек в центре города ощущают нехватку тепла. Причина в дефиците мощностей из-за активного строительства многоэтажного Семея. Сейчас сохраняется дефицит в 85 Гкал.

На сегодня в области Абай разрабатывают 11 проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию теплоисточников, 9 проектов из которых в городе Семей.