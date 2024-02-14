Президент Казахстана прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во дворце состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Катара Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии лидеры двух стран прошли в зал переговоров.