До колеса провалившегося автобуса добрались спасатели на "Майкаинзолото"

Спасателям, ищущим автобус, провалившийся в котлован в Павлодарской области, удалось добраться до колеса транспортного средства, передаёт BaigeNews.kz.

Работы безостановочно ведут с 4 января.

"Сегодня спасателям удалось добраться до колеса автобуса. На данное время это наиболее крупная найденная часть упавшего в пропасть автобуса. Поисковые работы продолжаются", - сообщил аким области Асаин Байханов, прибывший на место событий.

По его словам, на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" наряду с малогабаритным экскаватором на дне котлована работает второй дополнительный экскаватор с гидравлическим молотом. С его помощью дробятся крупногабаритные камни.

Поисковые работы продолжаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Байханов Асаин (@asaiyn.baikhan)

Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двоих человек ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.