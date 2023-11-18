Димаш Кудайберген перечислил 20 миллионов семьям погибших горняков

Всемирно известный певец и Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген перечислил 20 миллионов тенге в помощь 20 семьям рабочих, погибших в резульате аварии в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram-аккаунте поэт и журналист Бауыржан Бабажанулы.

"Горе 46 погибших на шахте Костенко в Караганде до сих пор не забыто. И государство, и индивидуальные предприниматели протягивают руку помощи их семьям. Известный певец Димаш Кудайберген не оставил их без внимания. Он перечислил вчера по одному млн тенге 20 семьям с несовершеннолетними детьми, отцы которых погибли в той аварии. Случайно услышал эту новость, позвонил Канату (отцу Димаша Кудайбергена — прим. ред.) он подтвердил", — написал Бауыржан Бабажанулы.

Журналист уточнил, что обычно семья Айтбаевых не рассказывает о своих добрых делах, но об этой новости должна знать вся страна.

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Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни 46 человек.

Всего на момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь.

Ранее аким Карагандинской области сообщил, что АО "АрселорМиттал Темиртау" выплатило 44 семьям 10 годовых заработных плат, погасило кредиты погибших шахтеров, их супругов, родителей и детей. В будущем компания купит квартиры площадью не менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи и осуществит страховые выплаты детям до 18 лет и до 23 лет тем, кто учится в вузах. ЕНПФ сделал единовременную выплату на погребение, все 46 семей их получили.

Кроме того, государство будет выплачивать социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, обучающихся в вузах.