О состоянии пострадавших на шахте Костенко горняков рассказал аким Карагандинской области
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На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев пообещал, что государство будет оказывать поддержку семьям погибших шахтёров и в дальнейшем, передаёт BaigeNews.kz.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ответ на вопросы журналистов сообщил, что четверо пострадавших всё ещё находятся в медучреждениях и получают всю необходимую помощь. Их состояние медики оценивают как средней и лёгкой степени тяжести.
Он также заявил, что лично посещал все семьи, и пообещал, что государство будет оказывать поддержку семьям погибших шахтёров и в дальнейшем.
Глава региона напомнил также, что АО "АрселорМиттал Темиртау" выплатило 44 семьям 10 годовых заработных плат, погасило кредиты погибших шахтеров, их супругов, родителей и детей. В будущем компания купит квартиры площадью не менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи и осуществит страховые выплаты детям до 18 лет и до 23 лет тем, кто учится в вузах.
ЕНПФ сделал единовременную выплату на погребение, все 46 семей их получили.
Государство будет выплачивать социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, обучающихся в вузах.
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