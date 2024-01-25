В Минпросвещения прокомментировали сообщение о возможном захвате школы в Актобе

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК принимает дополнительные меры по усилению систем безопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Комитетом совместно с местными исполнительными органами принимаются дополнительные меры по усилению систем безопасности, а также проведению учебно-тренировочных мероприятий во всех организациях образования страны.

"Учебный процесс в организациях образования продолжается в штатном режиме. Просим родителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Важно доверять официальным источникам информации", - говорится в сообщении Министерства просвещения РК.

Ранее сообщалось, что в Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.