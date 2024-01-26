Из-за страха теракта большая часть актюбинских школьников осталась дома
Сегодня, 11:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
146Фото: vogazeta.ru
В актюбинские школы 26 января пришли всего 8,5 тысячи детей, обучающихся в первую смену, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования Актюбинской области.
"В Актобе - 119 школ, из них 87 - государственные. 26 января из 57 924 детей, обучающихся в первую смену, 8 558 пришли на занятия", - сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, в мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту. Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях.
Вечером 25 января автора рассылки установили.
Самое читаемое
- Самолёт с пленными на борту рухнул под Белгородом
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"