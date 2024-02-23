Более девяти тысяч работников не хватает транспортной отрасли Казахстана

На сегодняшний день общая потребность кадров в транспортной отрасли составляет 9 800 человек, в том числе в автодорожной отрасли – 2 500, сфере железнодорожного транспорта – 3 500, авиации – 600, морском транспорте – 3 200. В министерстве транспорта РК назвали причины сложившейся ситуации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Объёмы строительства растут, рынок труда в отрасли всё больше нуждается в квалифицированных специалистах, а их недостаточно. Соответственно, это влияет на качество строительства",- сказал министр транспорта Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам министра, причиной сложившейся острой нехватки кадров транспортного сектора является недостаточное количество выделяемых грантов на профильные специальности. Так, на сегодня в 39 вузах обучается более 16 тысяч студентов, в том числе на гранте 6 тысяч человек. Однако по специальностям "Строительство автомобильных дорог и аэродромов, "Строительство мостов и транспортных туннелей", "Строительство железных дорог" обучается всего 441 студент.

В этой связи министерством транспорта совместно с министерством науки и высшего образования РК прорабатывается вопрос ежегодного увеличения грантов по этим специальностям.

Совместно с международными финансовыми институтами прорабатывается вопрос по возможности привлечения иностранных учёных для подготовки казахстанских студентов.

Проводится профориентационная работа с выпускниками школ для привлечения их в отрасль и поступления на транспортные специальности.

Ранее в Минтранспорта рассказали, как намерены избежать возможный дефицит авиатоплива.

Марат Карабаев отметил, что в ближайшие три года запланирована комплексная работа по ремонту и реконструкции 54 вокзалов.

Также министр сообщил об увеличении объёмов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году и поделился планами по наращиванию речных перевозок.