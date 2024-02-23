В Минтранспорта рассказали, как намерены избежать возможный дефицит авиатоплива

Отрасль гражданской авиации ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина. Сегодня он прогнозируется в объёме 500 тысяч тонн в год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что планируется увеличивать количество импортируемого авиатоплива, в том числе из КНР.

"Рассматриваем топливо марки JET A-1. С этой целью топливозаправочный комплекс аэропорта Алматы проходит модернизацию и с июня 2024 года переходит на использование данного вида авиатоплива. Переориентация производства отечественных заводов на производство топлива JET A-1 не приведёт к значительному увеличению объёмов авиатоплива", - сказал Карабаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он добавил, что необходимы значительные средства для модернизации инфраструктуры всех аэропортов на приём JET A-1. Поэтому аэропорты с учётом своих возможностей будут последовательно переходить на использование этой марки топлива в зависимости от потребностей.

Также министр подчеркнул, что для исключения посреднических структур, влияющих на конечную стоимость авиатоплива, прорабатывается вопрос прямых закупок импортного авиатоплива у иностранных нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Марат Карабаев отметил, что в ближайшие три года запланирована комплексная работа по ремонту и реконструкции 54 вокзалов.

Также министр сообщил об увеличении объёмов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году и поделился планами по наращиванию речных перевозок.