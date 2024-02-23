Более 50 вокзалов отремонтируют в Казахстане за три года - Минтранспорта

Модернизировать вокзалы будут в рамках разрабатываемой программы по развитию железнодорожной отрасли, которая будет утверждена в первом полугодии 2024 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии проинформировал, что проведено обследование состояния железнодорожных вокзалов.

"На сегодня ремонт проводится на трёх вокзалах - Шымкент, Павлодар и Туркестан. В этом году начнётся капитальный ремонт старого вокзала Астаны и текущий ремонт ещё 10 вокзалов", - сообщил Карабаев.

В 2024 году приступят к ремонту вокзалов Акадыр, Балхаш-2, Жезказган, Семей, Жангиз-Тобе, Оскемен, Семей, Жосалы, Торетам, Шалкар. В 2025 году очередь дойдёт до вокзалов Костанай, Аманкарагай, Баранкульская, Тобол, Аманкарагай, Есиль, Тасты-талды, Турксиб, Жанакорган, Жосалы.

В целом, как отметил глава ведомства, в ближайшие три года запланирована комплексная работа по ремонту и реконструкции 54 вокзалов.