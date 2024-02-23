Минтранспорта намерено наращивать речные перевозки

Министр транспорта Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии ведомства рассказал о перспективных проектах речных перевозок в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы Минтранспорта Марата Карабаева, в ведомстве рассматривают возможность создания мультимодального транзитного коридора Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш.

"Это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай. Для выработки механизма по решению вопроса с малыми глубинами сейчас проводятся переговоры с научно-исследовательскими институтами, в том числе с РФ по изучению проблемных участков реки Иртыш", - сказал Карабаев.

В районе посёлка Тугыл Минтранспорта планирует построить речной порт и проложить железную дорогу до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженность 99 километров.

"С учётом обоюдной заинтересованности в данном маршруте российской и китайской сторон, указанные проекты возможно реализовать за счёт иностранных инвестиций", - отметил министр.

Министр также заявил, что в перспективе есть возможность выхода к северным морям РФ через Обь-Иртышский бассейн. Ожидаемый объём перевозок по нему составит 2-2,5 миллиона тонн.

Ещё одним перспективным проектом, по словам Карабаева, стало восстановление экспортных перевозок через Урало-Каспийский канал.

"В этом году мы планируем начать дноуглубительные работы на морской части канала, а в последующем приобрести собственный морской земснаряд для поддержания его судоходных параметров. В этой связи, на сегодня прорабатывается вопрос с судостроительными компаниями КНР о возможности строительства и доставки земснаряда в Атырау", - сказал глава Минтранспорта.

Марат Карабаев отметил, что в ближайшие два года в Минтранспорта запланировали восстановить судоходные параметры Урало-Каспийского канала. Развитие данного маршрута обеспечит расширение экспортных возможностей для таких компаний, как KPI (полипропилен) и ТШО (сера). Потенциальный объём перевозок составит один миллион тонн.

Также, по его словам, есть потенциал возобновления двухсторонних речных перевозок грузов между Атырау и Астраханью.