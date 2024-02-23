Казахстан на треть увеличил объёмы перевозок грузов по Транскаспийскому маршруту за год

По Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году перевезено 2,8 миллиона тонн грузов, что на 65% больше, чем в 2022 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2024 году планируется перевезти через ТМТМ до 4 миллионов тонн грузов.

Как отметил министр транспорта РК Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии, в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ.

"Наравне с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ", - подчеркнул министр.

В целом, за 2023 год объём перевозок через морские порты составил 7,2 миллиона, что на 11% больше показателя прошлого года. План на текущий год – 9 миллионов тонн. Преобладающим являются экспортные перевозки казахстанских грузов в направлении европейских стран.