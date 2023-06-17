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Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд
В прокуратуре Павлодарской области сообщили о результатах расследования аварии на объектах ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в надзорном органе, досудебное расследование уголовного дела завершено и направлено суд.
"30 ноября 2022 года прокуратура Павлодарской области начала досудебное расследование по статье 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям в коммерческой организации). Расследованием установлено, что на Экибастузской ТЭЦ в результате ненадлежащего технического состояния зданий и сооружений произошло промерзание импульсной трубки датчика давления, в результате регулятор на основании ложных показаний увеличил подпитку воды. Далее персоналом химического цеха включены еще два насоса, что увеличило давление и привело к многочисленным порывам на тепловых сетях ТОО. Проведёнными экспертизами (исследование металлов и сплавов, строительно-технической и энергетическо-технологической) установлены стопроцентный эксплуатационный износ магистрали трубопроводов, аварийное состояние конструкции главного корпуса котлотурбинного и водогрейного цехов, неправильные и несогласованные действия руководства и оперативного персонала, что в совокупности привело к аварии", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что к расследованию привлекли специалистов аудита, ГАСК, ДЧС, СЭС, управления труда, ДКРЭМ, АФМ и МЭ РК, которые выявили множественные нарушения при технической эксплуатации электрических станций и сетей ТОО.
"16 мая этого года деяния бывшего генерального директора ТОО, директоров ЭТЭЦ и ЭТС квалифицированы по статье 254 УК РК.
22 мая расследование завершено и 15 июня после изучения прокурором дело направлено в Экибастузский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, 11 января 2023 года начато досудебное расследование по факту халатности должностных лиц, ответственных за отопительный сезон по статье 371 часть 2 УК РК (халатность), где установлены и признаны подозреваемыми два фигуранта (руководитель территориального департамента энергетического надзора и руководитель отдела ЖКХ Экибастуза", — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что вышеуказанные чиновники в силу своих полномочий полномочий обязаны были обеспечить надлежащий контроль и надзор за деятельностью ТОО в отопительный сезон.
Напомним, 28 ноября прошлого года, в экибастузе объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Позже в Минэнерго отметили, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. В ведомстве комментировали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести капитальный ремонт. После выхода города из режима ЧС за отопительный сезон на ТЭЦ и тепловых сетях происходило ещё несколько серьёзных аварий, в резульате чего школьники уходили на дистанционку.
Недавно на экибастузской ТЭЦ вновь произошло ЧП: во время ремонтных работ потолочная плита упала на работающий котёл. Жертв и пострадавших нет. Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты были прекращены.
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