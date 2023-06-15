Крыша рухнула на котёл на ТЭЦ в Экибастузе

Фото: пресс-служба Минэнерго

На Экибастузской ТЭЦ потолочная плита упала на котёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

ЧП произошло в 16:45.

"На Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" произошло падение железобетонной потолочной плиты на работающий котел №5. Жертв и пострадавших нет. Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты прекращены", - сообщили в ведомстве.

11 июня на этом же объекте упали 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций в районе ремонтируемого котла №7.

На 16 июня запланировано обследования конструкций крыши над котлами специализированной организацией, по результатам которого будет принято решение о возобновлении работ.