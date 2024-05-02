Даже хищники не убивают с такой жестокостью своих близких и родных – Жанна Уразбахова о деле Бишимбаева
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На судебных прениях по делу Салтанат Нукеновой адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова дала свою оценку обстоятельствам уголовного дела, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Данное преступление не только об убийстве, оно о равнодушии, жестокости и трусливости. Я намеренно не называю жестокость, которую проявил Бишимбаев, животной жестокостью. Потому что даже хищники не обладают такой жестокостью. Даже хищники не убивают с такой жестокостью своих близких и родных. Поэтому эту жестокость нельзя назвать животной. Это бесчеловечная жестокость, которую проявил Бишимбаев в отношении своей супруги", - сказала Уразбахова.
Она добавила, что Бишимбаев в тот роковой день ни разу не задумался о том, чтобы позвонить в скорую помощь.
"Подсудимый, будучи бывшим чиновником, министром национальной экономики, не догадался позвонить в скорую помощь. Нам всем теперь уже понятно, почему он не хотел этого делать. Он хотел избежать наказания", - подчеркнула адвокат.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.
Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.
Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.
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