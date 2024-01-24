Cпрос на аренду домов резко вырос в Алматы после землетрясения

За сутки после землетрясения в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза.

"Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза. Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории. Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жильё в Астане тоже не наблюдается", - отметили аналитики.

Средняя стоимость аренды дома в Алматы - 100 000 тенге в сутки.

Особенность домов, которые предлагают для аренды посуточно, в том, что в основном они предназначены для проведения праздников и вечеринок: оборудованы барами, большими мангальными зонами, караоке.

Минимальные цены на аренду обычных домов сейчас такие:

2-комнатная дача — 10 000 тенге за сутки;

3-комнатный частный дом — 25 000 тенге за сутки;

4-комнатный дом — 35 000 тенге.

Средняя стоимость частного дома в Алматы, согласно анализу предложений на Krisha.kz, 40 миллионов тенге.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться.

Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.