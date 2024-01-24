Cпрос на аренду домов резко вырос в Алматы после землетрясения
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За сутки после землетрясения в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.
По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза.
"Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза. Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории. Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жильё в Астане тоже не наблюдается", - отметили аналитики.
Средняя стоимость аренды дома в Алматы - 100 000 тенге в сутки.
Особенность домов, которые предлагают для аренды посуточно, в том, что в основном они предназначены для проведения праздников и вечеринок: оборудованы барами, большими мангальными зонами, караоке.
Минимальные цены на аренду обычных домов сейчас такие:
- 2-комнатная дача — 10 000 тенге за сутки;
- 3-комнатный частный дом — 25 000 тенге за сутки;
- 4-комнатный дом — 35 000 тенге.
Средняя стоимость частного дома в Алматы, согласно анализу предложений на Krisha.kz, 40 миллионов тенге.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться.
Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
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