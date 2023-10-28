ЧП на шахте имени Костенко: число погибших выросло до 21

Количество жертв аварии на шахте имени Костенко увеличилось до 21 человека. Кроме того, под землёй остается ещё 23 шахтёра, передаёт BaigeNews.kz.

"На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб. В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7172) 70-41-08, 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70", — говорится в сообщении в пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее медики рассказали о состоянии 18 пострадавших, которые находятся в больнице.

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11. По последней информации, найдены тела уже16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.

На место происшествия выехал глава МЧC.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтёров. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

Между тем, расследование происшествия начали в генпрокуратуре. Уголовоное дело завели по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Создана межведомственная следственно-оперативная группа.

Правительство и акционеры АО "АрселорМиттал Темиртау" завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.