Не нужен такой инвестор — эксперты о передаче "АрселорМиттал Темиртау" в госсобственность

Известные в Казахстане политологи и депутаты в социальных сетях массово высказываются по поводу трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Никиты Шаталова, с момента трагедии на шахте "Казахстанская" прошло немногим больше двух месяцев.

"Собственник не сделал никаких выводов о произошедшем. Не была усилена техника безопасности, не проведен аудит систем предупреждения. Люди продолжили гибнуть. Митталу и его подчиненным всё равно, что будет с нашими согражданами. Правительство должно уже наконец-то поставить точку в переговорах с Арселором. Не нужен такой инвестор нашей стране. Только за последние годы они получили сотни миллиардов тенге прибыли. Отдельный вопрос стоит о том, куда девались деньги из инвестиционных программ, которые якобы выделялись на модернизацию и промышленную безопасность. Об этом тоже стоит задуматься, потому что явно без чьего-то укрывательства внутри всё это не могло происходить. Нам нужен отечественный инвестор", — считает Никита Шаталов.

Он также отмечает, что некоторые казахстанцы, работающие на предприятиях Миттала, боятся его ухода.

"С 90-х ничего не поменялось. Но если он останется, то у нас не останется ни одной работающей шахты. Потому что очевидно, что трагедии будут повторяться и дальше. Единственный способ спасти жизни людей, работающие шахты и завод в Темиртау – это смена собственника. И она должна произойти как можно быстрее", — заявил депутат.

Другой мажилисмен, Ермурат Бапи, считает, что число погибших на шахте имени Костенко, может достигнуть 40 человек.

"К сожалению, в результате аварии на шахте Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), которая в свое время была передана в частную собственность Миттала по прямому указанию Нурсултана Назарбаева, под землю попало более 200 горняков. Судя по сообщениям парней, которые в начале инцидента занимались спасательной операцией, шансы спасти около 30 человек, оставшихся за пожаром, в глубоком забое, по-видимому, уменьшились... Число погибших уже достигло 11 человек. Вопрос об отзыве флагмана металлургии Казахстана данного "Карметкомбината" из собственности Миттала был затронут еще несколько месяцев назад - после очередной аварии, повлекшей гибель людей. Вот и произошла очередная катастрофа, когда правительство обратилось к этому требованию, выдвинутому в Мажилисе Парламента Республики Казахстан неким депутатом", — написал Бапи в социальных сетях.

Он отметил, что эта ситуация наблюдается с 1995 года: в ноябре 1995 года в шахте имени Ленина в Шахтинске произошел взрыв метана – погибли 13 горняков; в ноябре 1998 года в той же шахте произошел взрыв газа – погибло 3 человек; в декабре 2004 года в шахте "Шахтинская" произошел взрыв газа в лаве – погибло 23 человека; в сентябре 2006 года на шахте имени Ленина произошел взрыв при замене труб – погиб 41 человек; в январе 2008 года в шахте "Абайская" произошел взрыв – погибли 30 человек; в ноябре 2021 года на шахте Абайская произошел внезапный выброс метана и угля – погибло 6 человек; в июне 2022 года на объектах компании АМТ погибло пять людей за неделю; 17 августа 2023 года произошел пожар в шахте Казахстанская – погибло 4 человека...

"Президент поручил правительству прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Всех, кто настаивал на смене собственника, обвиняли в популизме. Очевидно, что это не простой процесс. Миттал был защищен юридически. Но глава государства принял единственно верное в нынешней ситуации решение. Сегодня произошла очередная страшная авария. Она уже 4-я по количеству жертв после взрывов на шахтах Ленина, Абайской и Шахтинской. Не должны казахстанцы погибать в таких количествах в мирное время", — заявил мажилисмен.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров считает, что в Казахстане должны добиться того, чтобы господину Митталлу обьявили общественную санкцию по всему миру.

"Информация о тысячных нарушениях не дает объективной картины о реальной ситуации происходящей на объектах иностранной компании. Все нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности, напрямую отражаются на сотрудниках, которые работают в данных объектах. Например, с 2005 по 2021 года было зарегистрировано 26 аварий, в ходе которых пострадали 155 человек, из которых более 100 погибли. В то же время 55 человек получили травмы, некоторые из них оцениваются как тяжелые, после чего люди не смогли вернуться на работу. Инвестор в лице "АрселорМиттал" демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях из-за чего гибнут люди. Несмотря на десятки смертей, компания до сих пор не приняла действенных мер по уменьшению смертности на предприятиях, что крайне негативно говорит о руководстве корпорации и подтверждает его безразличие к казахстанцам", — написал Ерлан Саиров в соцсетях.

Он напомнил, что "АрселорМиттал" владеет градообразующими предприятиями в Карагандинской области, целым комплексом промышленных производств, обеспечивая тысячи рабочих мест.

"Пытаясь заработать, руководство компании ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся. Деятельность производства не только сопряжена с безопасностью рабочих, но и с безопасностью граждан, проживающих вблизи предприятия. Основными нарушениями в деятельности компании является превышение установленных нормативов предельно-допустимых выбросов, что негативно влияет на самочувствие граждан. Несмотря на многомилионные штрафы, данная ситуация также не получают должного решения. Департаментом экологии Карагандинской области был наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге. Выше я отметил, За годы работы АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) насчитывается более ста погибших горняков на предприятии (...) Надо через международные организации по защите труда и трудящихся добиваться моральной и материальной компенсации нашей стране и нашим гражданам", — убеждён эксперт.

Напомним, этой ночью в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла трагедия.

По последним данным, на месте ЧП найдены тела 21 рабочего, в шахте остаётся 23 человека. 18 шахтёров госпитализированы.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.