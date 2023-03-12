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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч
В результате землетрясений в турецком Кахраманмараше погибли 47 975 человек. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.
По словам Сезера, общее число жертв землетрясений на данный момент среди граждан Турции, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 иностранцы, в основном граждане Сирии.
Глава AFAD сообщил, что в регионах бедствия остаются и продолжают работу более трёх тысяч спасателей.
"В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там", — добавил Сезер.
Сезер заявил, что 74 самолета и 99 вертолётов доставляют гуманитарную помощь и палатки в зону землетрясения.
"Продовольствие продолжает доставляться во все деревни наземным и воздушным транспортом. В регионе активно работают 12 тысяч 140 строительной и специальной техники. Количество граждан, размещенных в палатках, контейнерных городках и пансионатах, составляет около 1 миллиона 800 тысяч человек. В регионе установлено 17 тысяч 787 контейнеров".
Глава AFAD сообщил, что из зоны бедствия эвакуированы 935 тысяч 722 человек.
Землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. Спасатели всего мира, в том числе и из Казахстана, помогают разбирать завалы и вытаскивать из под обломков чудом выживших в течении шести дней без еды и воды людей, а также доставать тела погибших.
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