Ещё семерых выживших в Турции извлекли из под завалов казахстанские спасатели

Фото: gov.kz

В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей.

"На сегодняшний день спасателями МЧС Казахстана спасены семь человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 39 погибших, в том числе двоих детей", — говорится в сообщении МЧС.

Фото: МЧС РК

Отмечается, что специалисты Центра медицины катастроф МЧС Казахстана круглосуточно оказывают первую медпомощь пострадавшим.

"За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы. Ежесуточно в пункте обогрева личного состава обогреваются родственники и близкие пострадавших, в среднем от 40 до 50 человек. Медицинский пункт и медицинская служба Центра медицины катастроф обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами", — сообщают в МЧС.

Большую помощь в решении ежедневных организационных вопросов казахстанских спасателей оказывает Посольство Казахстана в Турции под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Турецкой Республике Еркебулана Сапиева.

Районом проведения поисково-спасательных работ первого эшелона определен город Газиантеп. Здесь работы проводятся на трёх участках круглосуточно в две смены.

Первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из под завалов спасено четыре человека, извлечены тела восьмерых погибших.

Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании, разрушенном частично. Оно аварийное и в любой момент может полностью обрушиться из-за потери несущей способности конструкций.

С применением инженерной техники специалисты провели демонтаж здания до второго этажа, работы по разбору завалов продолжаются. Здесь извлечены тела 13 погибших.

Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, где извлечены тела 13 погибших.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в г. Нурдагы — в 69 километрах от города Газиантеп.

"На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи. В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из под завалов объёмом более 18 тысяч кубометров, троих живых людей: мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Здесь же извлечено тело одного погибшего", — рассказали в МЧС.

Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются.

Также по поручению Главы Государства в город Хатай была направлена группа спасателей и кинологический расчет. Специалисты отправились в полностью разрушенный шестиэтажный дом. Здесь объекте казахстанские спасателями 9-10 февраля извлекли четыре тела, двое из них — граждане Казахстана, еще двое – граждане Турции.

Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.