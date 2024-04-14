Более семи тысяч жителей эвакуировали в безопасное место в СКО

В Северо-Казахстанской области эвакуировано 7354 человека. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлёв, передает BaigeNews.kz.

"Всего по области эвакуировано 7354 человека, из них 1840 детей, за сутки эвакуировано 3684 человека, из них 709 — дети. Вернулись домой 44 человека (из низ восемь детей). Порядка 3530 голов скота перемещено в безопасные места", — сообщил Евгений Журавлёв.

По его словам, на противопаводковых мероприятиях в области задействованы спасатели как ДЧС СКО, так и приданные силы МЧС из Астана и Алматы, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытау, областей, воинская часть Министерства обороны РК.

"Вместе с МИО, волонтёрами, Нацгвардией, частными организациями они составляют: 4597 человек личного состава, 854 ед. техники, 476 мотопомп, 110 плавательных средств и 2 воздушных судна. На дорогах зарегистрировано 67 переливов, из них 18 действующих. Вскрыто девять участков дорожного полотна (на дорогах районного и республиканского значения)", — сказал Евгений Журавлёв.

Ранее в МЧС сообщили, что более четырех тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане. Сначала паводков в стране спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. При этом в свои дома уже вернулись 11 674 человека.

В специальном репортаже BaigeNews.kz рассказывал о том, как развивались события в СКО. Также наш корреспондент увидел, как проходит эвакуация населения, побывал в одном из эвакопунктов в Петропавловске и побеседовал с местными жителями.

Также стало известно, что Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области заполнено на 159 процентов.