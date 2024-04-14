Более четырёх тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане

В Казахстане подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, сообщил на брифинге в СЦК Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ералы, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, 1 264 придворовых территории и 2 035 дачных домов в восьми областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская область. Отведена вода из свыше трех тысяч жилых домов и порядка двух тысяч дворовых территорий. В восьми регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау", — сообщил Сайпаш Ералы.

По его словам, с начала паводкового периода спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек, из них 3 173 детей. Вернулись домой 11 674 человека.