Вода пришла в Петропавловск. Хронология событий

Паводок пришел в Петропавловск. После обеда 13 апреля дамба в микрорайоне Подгора не выдержала, и вода хлынула к домам. Съемочная группа BaigeNews.kz работает на месте событий. В специальном репортаже мы расскажем о том, как проходила эвакуация местных жителей и как люди переживают наводнение.

Так выглядит затопленная территория с высоты птичьего полета.

Спасатели работают в режиме нон-стоп.

В сложной ситуации жители не забывают о любимых питомцах.

Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов