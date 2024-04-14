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Вода пришла в Петропавловск. Хронология событий

Сегодня, 01:35
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BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов Сегодня, 01:35
Сегодня, 01:35
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Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов

Паводок пришел в Петропавловск. После обеда 13 апреля дамба в микрорайоне Подгора не выдержала, и вода хлынула к домам. Съемочная группа BaigeNews.kz работает на месте событий. В специальном репортаже мы расскажем о том, как проходила эвакуация местных жителей и как люди переживают наводнение.

Так выглядит затопленная территория с высоты птичьего полета. 

Спасатели работают в режиме нон-стоп.

В сложной ситуации жители не забывают о любимых питомцах.

Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов

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