Вода пришла в Петропавловск. Хронология событий
Сегодня, 01:35
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Сегодня, 01:35Сегодня, 01:35
161Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов
Паводок пришел в Петропавловск. После обеда 13 апреля дамба в микрорайоне Подгора не выдержала, и вода хлынула к домам. Съемочная группа BaigeNews.kz работает на месте событий. В специальном репортаже мы расскажем о том, как проходила эвакуация местных жителей и как люди переживают наводнение.
Так выглядит затопленная территория с высоты птичьего полета.
Спасатели работают в режиме нон-стоп.
В сложной ситуации жители не забывают о любимых питомцах.
Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов
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