Паводки в СКО: Сергеевское водохранилище заполнено более чем на 150 процентов

Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области заполнено на 159 процентов. Об этом на брифинге в СЦКА сообщил пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлёв, передает BaigeNews.kz.

"Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 159 процентов, перелив через гребень плотины составляет 3 метра 10 см. Снижение на 40 см за сутки. Уровень воды в реке Есиль повышается, в связи с чем зафиксированы факты подтопления домов в населённых пунктах Кызылжарского района, расположенных вблизи её берегов, а также в Петропавловске", – сообщил Евгений Журавлёв.

По его словам, подтопленными остаются в области 1648 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115.

"Наивысший подъём воды наблюдается в Петропавловске, однако скоро ожидаем постепенный спад. В Петропавловске подтоплено 1010 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей. Частично размещены в трех средних школах и в общежитиях два колледжей областного центра, но большая часть у родственников", – сказал Евгений Журавлёв.

Ранее МЧС сообщило, что более четырех тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане. Сначала паводков в стране спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. При этом в свои дома уже вернулись 11 674 человека.

В специальном репортаже BaigeNews.kz рассказывал о том, как развивались события в СКО. Также наш корреспондент увидел, как проходит эвакуация населения, побывал в одном из эвакопунктов в Петропавловске и побеседовал с местными жителями.