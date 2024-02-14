Свыше 2500 большегрузов застряли на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области наблюдается скопление более 2500 грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения "Самара – Шымкент", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Как отметили в компании, между Актобе и селом Карабутак скопление транспорта уже сокращается. Однако до сих пор наблюдается неустойчивая погода - идет мокрый снег, есть ограничение видимости.

Как отметили в "КазАвтоЖол", дорожники ведут круглосуточную работу, и на участке мобилизована специальная техника для очистки проезжей части от снежного наката и подсыпке противогололедных материалов.

"Убедительная просьба, не выезжать на автобильную дорогу "Самара-Шымкент" до наступления благоприятных условий передвижения. Кроме того, просим соблюдать правила безопасности дорожного движения, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость", - обратились к водителям в компании.

Напомним, трасса закрыта уже несколько дней. На этой трассе погиб в ДТП сотрудник "КазАвтоЖола" при исполнении обязанностей. Вчера, 13 февраля, здесь наблюдалось скопление тысячи машин.