Более тысячи машин скопилось на трассе в Актюбинской области

О ситуации на участке закрытой из-за непогоды трассы М-32 "Самара - Шымкент" в Актюбинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий на участке "посёлок Карабутак - граница Кызылординской области" действует ограничение движения для грузовых и общественных транспортных средств. Сотрудники "КазАвтоЖол" очищают дорожное полотно от снега, проводят подсыпку реагентов и по необходимости мобилизуют дополнительную дорожную технику. Открытие дороги ожидают порядка 1,2 тысячи машин", - сообщили в компании.