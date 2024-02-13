Более тысячи машин скопилось на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
64Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
О ситуации на участке закрытой из-за непогоды трассы М-32 "Самара - Шымкент" в Актюбинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий на участке "посёлок Карабутак - граница Кызылординской области" действует ограничение движения для грузовых и общественных транспортных средств. Сотрудники "КазАвтоЖол" очищают дорожное полотно от снега, проводят подсыпку реагентов и по необходимости мобилизуют дополнительную дорожную технику. Открытие дороги ожидают порядка 1,2 тысячи машин", - сообщили в компании.
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