В Казахстане закрыли 16 участков автодорог из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением погодных условий в 5 областях Казахстана закрыли участки республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 10.00 ч. 13 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в 5 областях", - говорится в сообщении.

Актюбинская область – 3 участка

1. "Самара-Шымкент" км. 610-702, уч. п.Кобда- п.Маржанбулак – 92 км.

2. "Актобе-Орск" км. 16-136, уч. с.Кенеса Нокина-гр.РФ – 120 км.

3. "Самара-Шымкент" км. 526-610, уч. гр.Западно Казахстанской обл.-п.Кобда – 84 км.

Атырауская область – 1 участок

1. "Атырау-Уральск" км. 179-189, уч. п.Индер-гр. Западно-Казахстанской обл. – 10 км.

Восточно-Казахстанская область – 1 участок

1. "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-КатонКарагай-Рахмановские ключи" км. 420-450, уч. с.Берель-санаторий Рахмановские ключи – 30 км.

Жамбылская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.

Западно-Казахстанская область – 10 участков

1. "Чапай-Жалпактал-Казталовка" км. 0-201, уч. п.Чапаево до п.Казталовка – 201 км.

2. "Казталовка-Жаныбек-гр.РФ" км. 0-158, уч. п.Казталовка-п.Жаныбек – 158 км.

3. "Атырау-Уральск" км. 189-492, уч. гр.Атырауской обл.-г.Уральск – 303 км.

4. "Самара-Шымкент" км. 393-526, уч. п.Жымпитыгр.Актюбинской обл. – 133 км.

5. "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФг.Уральск – 51 км.

6. "Самара-Шымкент" км. 266-392, уч. п.Подстепное-п.Жымпиты – 126 км.

7. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральскгр.РФ. – 100 км.

8. "Подстепное-Федоровка-гр.РФ" км. 0-36, уч. п.Подстепное-п.Федоровка. – 36 км.

9. "Подстепное-Федоровка-гр.РФ" км. 108-144, уч. п.Бурлин-гр.РФ. – 44 км.

10. "Уральск- гр.РФ на Бузулук" км. 5-33, уч. г.Уральск – гр.РФ. – 28 км.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 729 единиц техники и 1466 человек.