Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей

Специалист Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Сактапберген Сыдыков попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие на 1285 километре автодороги "Самара-Шымкент", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", ДТП произошло 10 февраля около 14:00 часов.

"В результате аварии (наезд на стоящее автотранспортное средство) при исполнении прямых обязанностей погиб главный специалист Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Сыдыков Сактапберген Бакытжанулы", - сообщили в компании.

Отмечается, что трагический случай произошел после возобновления движения на участке автодороги "Самара-Шымкент".

"Автомобиль марки Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании. В результате столкновения он скончался на месте. Погибший являлся главным специалистом Кызылординского областного филиала и проработал в компании более шести лет и зарекомендовал себя как честный, профессиональный сотрудник. У Сактапбергена Сыдыкова остались четверо детей и супруга", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего и пообещали оказать необходимую материальную поддержку.