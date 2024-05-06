Туристический поезд запустят из Сианя в Алматы
Вчера, 02:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 02:30Вчера, 02:30
1482Фото: pixabay / иллюстративное фото
Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.
Вопросы запуска разового туристического пассажирского поезда "Сиань - Алматы" в рамках года казахстанского туризма в Китае обсудили в министерстве транспорта РК.
Так, совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда.
Другие детали данного туристического проекта не сообщаются.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня