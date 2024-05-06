Туристический поезд запустят из Сианя в Алматы

Туристический пассажирский поезд запустят из Сианя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

Вопросы запуска разового туристического пассажирского поезда "Сиань - Алматы" в рамках года казахстанского туризма в Китае обсудили в министерстве транспорта РК.

Так, совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда.

Другие детали данного туристического проекта не сообщаются.