Мы должны отстоять Кульсары - пресс-секретарь акима Атырауской области

Паводковая обстановка осложнилась в Кульсары. Жителей эвакуируют, в город сгоняют спецтехнику, передаёт BaigeNews.kz.

"Для дальнейшего проведения работ продолжает прибывать спецтехника в Кульсары. Это дизельные генераторы, манипуляторы, ковши, экскаваторы... Несмотря на то, что часть города затопило, мы должны отбить остальную часть", - сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев.

Ранее сообщалось о том, что жителей города эвакуируют на поезде. Уже вывезли 2 000 человек.