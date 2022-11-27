Аким Экибастуза: Ситуация на ТЭЦ стабилизировалась

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В Экибастузе, где сегодня ночью произошла крупная коммунальная авария на теплосетях, без отопления и горячей воды остаются жители трёх микрорайонов, а это около 130 многоэтажек и 100 частных домов. Власти города заявляют, что ситуация на ТЭЦ уже стабилизировалась, остаётся ликвидировать целую серию порывов на теплосетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким города Аян Бейсекин, на тепловых сетях города на разных участках обнаружили 15 повреждений. Их в данный момент ликвидируют 15 бригад: 10 из них устраняют уже найденные повреждения, остальные ищут новые. Тем временем, на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго" уже запущены в работу пять котлов: три водогрейных и два энергетических.

"В целом, температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градусов. Кроме того, предпринимаются меры по ввводу ещё одного водогрейного котла буквально к полуночи сегодня, что позволит нам вывести температурные параметры за 80 процентов на подачи и порядка 65 — на обратки, что в целом поможет стабилизировать ситуацию с подачей тепла по городу", — сказал аким.

Градоначальник отметил, что одним из важных вопросов остается состояние тепловых сетей в Экибастузе. Спецциалисты в режиме нон-стоп ликвидируют уже обнаруженные повреждения на тепломагистрали №2, а также ищут новые.

"Проблема диагностирована, определена, необходимые ресурсы сосредоточены на ней, работают ремонтные бригады, которые заниматся устранением. Мы с коллегами, с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями сейчас проводим работу по опорожнению системы отопления с целью исключения рисков разморозки. Все мероприятия проводятся своевременно", — подчеркнул Аян Бейсекин.

Он также отметил, что в домах, где остыли батареи, люди активно стали пользоваться электрообогревателями. А это дополнительная нагрузка на систему электроснабжения города. Поэтому нужно думать, предотвратить возможные аварии на электросетях.

"32 мегаватта потребления было зафиксировано на вчерашний день, сегодня эта цифра составляет 48 мегаватт. То есть рост стоставил 16 мегаватт. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроснабжения, сформированы дополнительные бригады, которые в экстренных случаях своевременно будут устранять неполадки", — добавил градоначальник.

Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Изношенные тепловые сети не выдержали тридцатиградустного мороза, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ "Экибастуз" теплоэнерго в 1:30 ночи остановили несколько котлоагрегатов. На место аварии выехал аким области Абылкаир Скаков, были созданы оперативный штаб и горячая линия. Места повреждений на сетях коммунальщикам пришлось искать с помощью дронов. Акимы города и области записали видеообращение к экибастузцам, попросив жителей не паниковать.

Из-за остывших батарей экибастузские детсады завтра не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.

Ситуацию с отоплениев в Экибастузе также комментировали в Минэнерго. В ведомстве заявили, что в курсе проблем изношенности тепловых сетей в городе горняков. В августе ситуацию инстектировала специальная комиссия при министерстве. Между тем, в Минэнерго упомянули и про низкие тарифы на тепло в городе, оговорившись, что это вне компетенций ведомства.

Позже Абылкаир Скаков объехал соцобъекты и проверил температуру в помещениях. После чего власти приняли решение перевезти маленьких постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 36 воспитанников отправили в павлодарскую школу-интернат №7. Сюда же передислоцировали 11 детей из Дома юношества "Жас оркен". Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация".

Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.