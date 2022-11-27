Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов

Фото: скриншот Instagram/skakov_abylkair

К мёрзнущим из-за аварии экибастузцам обратился исполняющий обязанности акима Павлодарской области Абылкаир Скаков, записав видеообращение на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал, что с раннего утра выехал в Экибастуз, где был создан штаб по ситуации с теплом в городе горняков.

"Произошло трёхратное увеличение объёма потребления воды. Так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки на станции, но на станции вода не убывает. Это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения. Но это не исключает факта большой аварии на теплосетях. По этому вопросу сейчас штаб работает по определению данной локации и места повреждения", — сказал Абылкаир Скаков.

Он попросил экбастузцев не поддаваться панике, напомнив, что открыта горячая линия. По всем вопросам глава региона рекомендовал обращаться в акимат и жилищную инспекцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Әбілқайыр Сқақов (@skakov_abylkair)

Напомним, ранее тепловики сообщали, что причиной отсутствия тепла в Экибастузе стала остановка трёх котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

Батареи в домах горожан начали остывать в полвторого ночи. По неуточнённым данным без тепла в тридцатиградусный мороз в Экибастузе остаются около 700 домов.

О повреждениях на теплосетях жителей города просят сообщать на What’sApp диспетчерской службы по номеру +7 701 705 49 57.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аян Бейсекин (@abeysekin)

По данным городского акимата, повреждения ликвидируют 15 ремонтных бригад, задействованы коммунальные службы и бригады градообразующих предприятий. На данный момент на ТЭЦ работает три энергетических котла и один водогрейный.