Лента новостей
- Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов 11:55 127
- Учитель математики из ВКО организовал бесплатный хакатон для школьников 11:18 241
- В восьми городах Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10:37 318
- Жители Экибастуза остались без тепла в тридцатиградусный мороз 10:29 349
- Чешские эксперты высказались о президентских выборах в Казахстане 10:09 415
- Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев 09:35 334
- Кукушкин впервые за три года вышел в финал "Челленджера" 08:52 366
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 08:39 1722
- Месси вырвал победу Аргентины над Мексикой 08:27 412
- Некоторые жители Усть-Каменогорска ждали центрального отопления 22 года 07:43 416
- В Костанайской области наблюдается нехватка снегоуборочной техники 06:28 372
- Картины Капбека Куюкова представили на выставке в Брюсселе 05:36 413
- Глава МИД Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью белорусского коллеги 04:19 611
- Стали известны сроки и место титульного боя Фирузы Шариповой 03:20 497
- КамАЗ полностью выгорел на трассе близ Аксу 02:11 692
- На севере Казахстана планируют повысить тариф на внутриобластные перевозки 01:02 450
- Франция обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022 00:17 541
- Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области 26.11.2022 687
- Как коммунальные службы борются с непогодой в Алматы 26.11.2022 559
- Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии 26.11.2022 788
- Стала известна причина перебоев с интернетом в Астане 26.11.2022 653
- Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека 26.11.2022 554
- Казахстанский каскадёр рассказал об участии в промо ролике ЧМ по футболу в Катаре 26.11.2022 463
- Мороз до минус 35 градусов обещают казахстанцам в воскресенье 26.11.2022 1045
- Сборная Польши обыграла "сенсацию" на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 695
- Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям 26.11.2022 381
- Жители Астаны жаловались на неработающий интернет 26.11.2022 765
- Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и Астана Балет: Президент посетил концерт отечественных мастеров 26.11.2022 776
- Домработницу подозревают в краже бриллиантов в столице 26.11.2022 816
- "Очень большая нагрузка" — судьи Туркестанской области рассказали о своей работе 26.11.2022 742
- Австралия обыграла Тунис на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 394
- Когда достроят LRT, в очередной раз ответил Алтай Кульгинов 26.11.2022 569
- Инаугурация президента: что осталось за кадром 26.11.2022 2948
- Руководителем Администрации Президента РК переназначен Мурат Нуртлеу 26.11.2022 679
- Казахстанская конькобежка завоевала золото в Финляндии 26.11.2022 896
- Принц Саудовской Аравии подарил футболистам своей сборной по автомобилю 26.11.2022 1048
- Лавина сошла на трассу в ВКО 26.11.2022 485
- Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи 26.11.2022 1131
- Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года 26.11.2022 459
- Женис Касымбек прокомментировал слухи о своём назначении акимом столицы 26.11.2022 3466
- Акимы областей и мегаполисов в Казахстане стали исполняющими обязанности 26.11.2022 805
- Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами 26.11.2022 6067
- "Для меня он герой" — казахстанки рассказали, каково быть жёнами пожарных 26.11.2022 1062
- Ряд указов подписал Президент РК сразу же после инаугурации 26.11.2022 1677
- "Любая должность временна, но народ вечен" — Президент обратился к казахстанцам 26.11.2022 655
- Пятилетний план по развитию сёл разработают в Казахстане 26.11.2022 519
- Вернуть нелегально выведенные из страны активы: Новый закон подпишет президент 26.11.2022 771
- Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"" 26.11.2022 2607
- Токаев высказался о выборах и кандидатах в президенты 26.11.2022 606
- Президент Казахстана подпишет указ о выборах депутатов сената 26.11.2022 673
- Токаев об итогах выборов: "Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа" 26.11.2022 677
- "Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством" — Токаев 26.11.2022 691
- "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития" — Токаев 26.11.2022 953
- Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу Казахстана 26.11.2022 781
- Кукушкин прорвался в полуфинал "Челленджера" в Италии 26.11.2022 457
- Акорда готовится к инаугурации Токаева 26.11.2022 619
- Маск пообещал выпустить свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений 26.11.2022 533
- Сократить прогулки в эту субботу рекомендуют жителям Астаны и Алматы 26.11.2022 10602
- За сутки коронавирусом заразился 131 казахстанец 26.11.2022 502
- Водитель Lexus сбил пятерых несовершеннолетних в Алматинской области 26.11.2022 1474
- Аналог LinkedIn для выпускников вузов создали в Казахстане 26.11.2022 570
- В Алматы усилят автобусный маршрут до "Медеу" 26.11.2022 1469
- Глобальную утечку данных пользователей WhatsApp прокомментировали в МЦРИАП 26.11.2022 763
- На 10 суток арестованы участники кокпара на трассе в Алматинской области 26.11.2022 17122
- Самый большой флаг Казахстана продемонстрировали в Астане 26.11.2022 602
- Усилены требования к качеству производимого в ЕАЭС шоколада 26.11.2022 736
- Уличных музыкантов из России незаконно оштрафовали в Атырау 26.11.2022 1134
- Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком 26.11.2022 722
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1113
- Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане 25.11.2022 617
- Катар проиграл Сенегалу на чемпионате мира по футболу 25.11.2022 783
- Кружки, факультативы и секции отменили в Астане 26 ноября 25.11.2022 744
- Более 30 тысяч пенсионеров посещают центры активного долголетия в Алматы 25.11.2022 1055
- Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на магазин в Актобе 25.11.2022 700
- МВД взяло на контроль расследование дел о нападении на редакции интернет-порталов в Казахстанее 25.11.2022 1047
- Не смогла найти "то самое" платье — создала свой свадебный салон. Интервью с дизайнером Анастасией Романовой 25.11.2022 2007
- Трассы закрыли в трёх областях Казахстана 25.11.2022 685
- Сборная Уэльса проиграла Ирану на чемпионате мира по футболу 25.11.2022 818
- Более 125 килограммов золота продали в Казахстане в октябре 25.11.2022 579
- Столкновение автобусов в Караганде: скончалась 19-летняя пассажирка 25.11.2022 825
Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов
К мёрзнущим из-за аварии экибастузцам обратился исполняющий обязанности акима Павлодарской области Абылкаир Скаков, записав видеообращение на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что с раннего утра выехал в Экибастуз, где был создан штаб по ситуации с теплом в городе горняков.
"Произошло трёхратное увеличение объёма потребления воды. Так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки на станции, но на станции вода не убывает. Это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения. Но это не исключает факта большой аварии на теплосетях. По этому вопросу сейчас штаб работает по определению данной локации и места повреждения", — сказал Абылкаир Скаков.
Он попросил экбастузцев не поддаваться панике, напомнив, что открыта горячая линия. По всем вопросам глава региона рекомендовал обращаться в акимат и жилищную инспекцию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее тепловики сообщали, что причиной отсутствия тепла в Экибастузе стала остановка трёх котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".
Батареи в домах горожан начали остывать в полвторого ночи. По неуточнённым данным без тепла в тридцатиградусный мороз в Экибастузе остаются около 700 домов.
О повреждениях на теплосетях жителей города просят сообщать на What’sApp диспетчерской службы по номеру +7 701 705 49 57.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данным городского акимата, повреждения ликвидируют 15 ремонтных бригад, задействованы коммунальные службы и бригады градообразующих предприятий. На данный момент на ТЭЦ работает три энергетических котла и один водогрейный.
-
Trend news
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1106
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 657
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3135
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2007
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1165
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1090
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3874
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1480
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34825
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19374
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7781
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4714
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2021
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27153
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42017
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1997
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16996
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4707
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9393
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3951
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3075
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3038
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9959
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42121
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2868
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2464
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12183
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3320
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19677
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4791
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3749
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5042
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9229
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7415
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3323
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11063
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2934
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3014
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3836
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35632
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3790
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5113
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3619
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4698
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4895
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45482
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3332
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59786
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15625
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19307
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4399
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4308
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5343
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5504
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6820
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14744
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8029
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90836
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6880
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6384
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15291
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8570
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5278
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5670
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35423
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6465
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7528
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14625
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13651
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10364
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303049
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10889
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10166
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27441
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10716
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10446
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17506
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 13091
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12869
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14571
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 883
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 964
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1142
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1001
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1173
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1817
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1936
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2069
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2195
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1896
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2289
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2025
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2196
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2164
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2289
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2493
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2317
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2506
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2710
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2708
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2905
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3400
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3726
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3397
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3636
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3521
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3614
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3631
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3435
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3909
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4132
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3850
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22107
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4173
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4026
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4025
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9108
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4774
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14832
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12974
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12983
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13603
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12518
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16902
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13671
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15094
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16067
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15733
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13286
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13716
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31577
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14739
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17431
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13802
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15022
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15638
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16981
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15084
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17069
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16588
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17828
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17672
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34310
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18142
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19152
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18754
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19633
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19579
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29014
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19067
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26391
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37144
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20826
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28082
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25700
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27335
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23416
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25053
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23418
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22882