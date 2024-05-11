Необычный способ борьбы с комарами нашли в Павлодаре

Биопрепараты для борьбы с комарами будут распылять с трамваев в Павлодаре. Работы будут проходить ночью, передает BaigeNews.kz.

Об этом рассказал аким Павлодара Хасар Хабылбеков. По его словам, в соответствии с поручением акима области, для качественного проведения дезинсекционных работ значительно увеличено количество бригад для обработки водоемов в городе.

Хасар Хабылбеков отметил, что к "антикомариной кампании" привлечено трамвайное управление. Оно выделило пять трамваев, которые оснащаются установками, распыляющими биопрепараты. Их будут запускать по ночам.

"С начала апреля по обращениям жителей и обслуживающих организаций дезинсекционные работы проведены в подвалах 100 жилых домов. С 25 апреля ежедневно проводится дезинсекция водоемов на территории города. К настоящему моменту уже 90% их обработаны. По территории базы отдыха "Зеленая роща" и насосной станции южного водозабора пока фенологических показаний к распылению биопрепарата нет. На этих водоемах работы против гнуса начнутся, ориентировочно, 12 мая", — написал Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram.

Он поручил ответственным госорганам держать вопрос на контроле и напомнил, что главой региона все акимы предупреждены о персональной ответственности за борьбу с гнусом.