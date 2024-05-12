Названа приправа, повышающая риск рака желудка: она есть на каждой кухне

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Для этого эксперты провели исследование, в котором анализировали данные 471 144 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Gastric Cancer, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.

Эксперты уделяли тщательное внимание пищевым привычкам участников. Людей также просили сообщить, как часто они досаливали готовую еду и ели солёные закуски — например, чипсы, рыбу, маринованные овощи. После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.

Оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли солёные закуски, были в группе риска: у них риск рака желудка повышался до 40%. Исследователи сделали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.

"Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах", — сказала ведущий автор Сельма Кронштейнер-Гицевич, диетолог из Венского университета.

Исследователи заверяют: необязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило — как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И, конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.

Кстати, если вы просто перестанете солить блюда, то можете похудеть! К такому выводу пришли эксперты из Университете Тиссайд. Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).