Air Astana ищет варианты для возвращения казахстанцев из Израиля

Авиакомпания Air Astana распространила сообщение, в котором заявила, что продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелёт, передаёт BaigeNews.kz.

По информации авиакомпании, на отменённом рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнёра Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

"Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отменённого рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению. Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле", — отмечается в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания открыла круглосуточную "горячую линию" для вопросов, связанных с перелётами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

"Air Astana прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить возвращение из Израиля всех желающих казахстанцев. Просим пассажиров соблюдать меры безопасности во время нахождения в Израиле и внимательно следить за обновлениями авиакомпании", — говорится в заявлении перевозчика.

Ранее Air Astana попросила казахстанцев, которые хотят покинуть Тель-Авив, обратиться в центр помощи, чтобы перебронировать купленные билеты.

Контакты посольства Казахстана в Тель-Авиве:

дежурный: +972 (3) 741 78 05;

мобильный, whatsapp: +972 55 273 38 13;

whatsapp: +7 700 111 31 96.

Из-за палестино-израильского конфликта и военных действий на территории Тель-Авива авиакомпания Air Astana приостановила все рейсы по направлению Алматы — Тель-Авив. Пассажирам, которые ранее купили билеты и хотят отменить поездку, предложили полный возврат билетов по месту приобретения.

7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

По данным СМИ, которые ссылаются на сообщения официальных представителей сторон, по меньшей мере 300 израильтян и 313 палестинцев убиты за последние сутки, согласно сообщениям официальных представителей сторон. Израильская армия сообщает об уничтожении более 400 боевиков. Обе стороны также заявляют о десятках пленных.

Число погибших растёт, больницы оказывают помощь раненым. В соцсетях публикуют кадры с телами людей, которые лежат на дорогах вблизи сектора Газа.

Ряд мировых лидеров осудили нападение на Израиль со стороны ХАМАС. Папа римский Франциск призвал к прекращению вооруженных нападений, отметив, что "война — это поражение".

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь.