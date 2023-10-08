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В Air Astana рассказали, как будут вывозить казахстанцев из Тель-Авива

Сегодня, 13:28
АВТОР
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Air Astana Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: Air Astana

Авиакомпания Air Astana просит казахстанцев, которые хотят покинуть Тель-Авив, обратиться в центр помощи, чтобы перебронировать билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив авиакомпании Air Astana приостановлены до последующего уведомления. Для возврата авиабилетов или перебронирования просим обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com. Если вы находитесь в Тель-Авиве , пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Также опубликованы контакты авиакомпании:

Центр помощи - help.airastana.com
Горячая линия по вопросам рейсов в/из Израиля (24/7): 
+7 (727)244 44 78 (для звонков)
+7 7027020074 (WhatsApp)

Контакты посольства Казахстана в Тель-Авиве: 

дежурный: +972 (3) 741 78 05;
мобильный, whatsapp: +972 55 273 38 13; 
whatsapp:  +7 700 111 31 96.

Напомним, из-за обострения палестино-израильского конфликта и военных действий на территории Тель-Авива, казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все рейсы Алматы — Тель-Авив, за исключением снгодняшнего, однако позже отменила и его.

Ранее к казахстанцам, находящимся в Израиле, обратились дипломаты.

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