В Air Astana рассказали, как будут вывозить казахстанцев из Тель-Авива

Авиакомпания Air Astana просит казахстанцев, которые хотят покинуть Тель-Авив, обратиться в центр помощи, чтобы перебронировать билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив авиакомпании Air Astana приостановлены до последующего уведомления. Для возврата авиабилетов или перебронирования просим обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com. Если вы находитесь в Тель-Авиве , пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", — говорится в сообщении.

Также опубликованы контакты авиакомпании:

Центр помощи - help.airastana.com

Горячая линия по вопросам рейсов в/из Израиля (24/7):

+7 (727)244 44 78 (для звонков)

+7 7027020074 (WhatsApp)

Контакты посольства Казахстана в Тель-Авиве:

дежурный: +972 (3) 741 78 05;

мобильный, whatsapp: +972 55 273 38 13;

whatsapp: +7 700 111 31 96.

Напомним, из-за обострения палестино-израильского конфликта и военных действий на территории Тель-Авива, казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все рейсы Алматы — Тель-Авив, за исключением снгодняшнего, однако позже отменила и его.

Ранее к казахстанцам, находящимся в Израиле, обратились дипломаты.