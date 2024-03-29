AIF и BFA объединяют усилия двух диалоговых площадок

Международный форум Астана и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках участия Президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана (AIF) и BFA подписали меморандум о сотрудничестве.

"Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира. AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок", - говорится в сообщении.

Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находится в Китае, где принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань. Президент провел встречу с 8-м Генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном. Также президент провел встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

29 марта Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой крупной энергетической компании в Китае. Позже президент принял ротационного председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd Сян Вэньбо.

Также ранее сообщалось, что 28 марта в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае.