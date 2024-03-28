Стартовал год казахстанского туризма в Китае

Сегодня, 28 марта, в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта.

В рамках открытия в столице Китая 28 и 29 марта предусмотрен ряд мероприятий с участием делегации Казахстана и Китая.

Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций. На нем с приветственным словом выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

"Год туризма Казахстана в Китайской Народной Республике это знаковое событие, которое способствует укреплению дружественных отношений между двумя странами. Наше сегодняшнее мероприятие становится важным шагом на пути к достижению этой цели. Мы верим, что наш диалог подарит новое дыхание и новые горизонты партнерства в области туризма, создавая основу для плодотворного и долгосрочного сотрудничества", - сказал министр.

Он также отметил, что Казахстан заинтересует любого путешественника своей богатой кочевой культурой, многовековой историей и уникальными природными пейзажами.

"Наша страна обладает огромным туристическим потенциалом, и цел состоит в том, чтобы сделать эти богатства доступными для всех, кто стремится познакомиться с ними", - добавил Ермек Маржикпаев.

На форуме также принял участие министр культуры и туризма КНР Сунь Ли. С приветственной речью и презентацией национальной компании Kazakh Tourism выступил и Кайрат Садвакасов, председатель правления АО НК Kazakh Tourism.

"Мы убеждены, что Казахстан - одна из наиболее привлекательных дестинаций для китайских туристов, являясь не просто дружественной и соседней страной с безвизовым режимом, но также стратегическим партнером инициативы "Один пояс - один путь". Вниманию туристов мы предлагаем концепцию "Еco-Ethnic-Entertainment-Events", охватывающую следующие направления: экотуризм, этнотуризм, сферу развлечений и мероприятий", - сообщил Кайрат Садвакасов.

Рассказав о потенциале каждого направления в Казахстане, К. Садвакасов призвал участников форума к участию на мероприятиях, которые пройдут в этом году в рамках Года казахстанского туризма в Китае. А их на 2024 год запланировано более 35.



На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности. Также, для участников форума была организована уникальная выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех 17 областей Казахстана.



По завершению форума состоялось подписание ряда меморандумов между казахстанской и китайской стороной.



Напомним, завтра, 29 марта гостей ждет официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае, этноаул с сопровождающей культурной программой, а также большой гала-концерт c участием выдающихся артистов из Казахстана.