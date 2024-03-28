Глобальной экономике нужны новые парадигмы развития - Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань, передаёт BaigeNews. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".



Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.



Приветствуя участников мероприятия, глава нашего государства отметил важную роль данной платформы в качестве центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, подпитываемой геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями.

"К середине десятилетия становится все более очевидным, что темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими за последние 30 лет. Одним из серьезных вызовов, стоящих перед мировой экономикой, продолжает оставаться напряженность в торговых отношениях между ведущими странами. Политика протекционизма и обострение торговых споров нарушают глобальные цепочки поставок, сдерживают экономический рост и подрывают доверие инвесторов. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшее десятилетие", – отметил Касым-Жомарт Токаев.