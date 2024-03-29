Казахстан и Китай планируют реализацию совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ротационного председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd Сян Вэньбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с главой одной из крупнейших мировых машиностроительных компаний Сян Вэньбо были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики. Корпорация участвует в реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт и рассматривает возможности строительства завода по сборке башен, лопастей и гондол для ВЭС", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Sany Group Co. Ltd. В частности, перспективным представляется налаживание совместного производства в нашей стране спецтехники, а также соответствующих комплектующих.



Китайской компании было предложено изучить возможность открытия в Казахстане регионального R&D центра, который будет обслуживать ее деятельность на рынке ЕАЭС.



Глава государства пригласил Сян Вэньбо принять участие в Международном форуме Астана, который состоится в этом году в Казахстане.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находится в Китае, где принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань. Президент провел встречу с 8-м Генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном. Также президент провел встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

29 марта Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой крупной энергетической компании в Китае.

Также ранее сообщалось, что 28 марта в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае.