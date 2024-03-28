Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Пан Ги Муном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 8-м Генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Выразив благодарность Пан Ги Муну за приглашение принять участие в Боаоском форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту Генерального секретаря ООН.

"С моей точки зрения, Вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под Вашим руководством в течение двух с половиной лет", – сказал президент.

Пан Ги Мун подчеркнул весомый вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие международного сотрудничества.

"Вы как лидер Казахстана прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У Вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада", – отметил корейский дипломат.

Собеседники обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.



Президент рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.



Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме Астана в качестве одного из главных спикеров.