Отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются безусловным приоритетом - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Президент Казахстана поблагодарил руководство Китайской Народной Республики и Секретариат Боаоского азиатского форума за приглашение и прекрасную организацию мероприятия.

"Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения Председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством Председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад г-на Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.

"В целом, отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства Правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично Вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", – отметил президент.

Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил динамичное развитие двусторонних связей.

"Уважаемый президент Токаев, очень рад своей очередной встрече с Вами. Прежде всего, хотел бы передать Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания Председателя Си Цзиньпина. Также хотел бы поприветствовать Вас в Китае на ежегодном Боаоском азиатском форуме. Ваше участие демонстрирует, что Вы уделяете особое внимание развитию китайско-казахских отношений и оказываете большую поддержку деятельности Форума. В Вашей стране недавно отмечали традиционный праздник начала весны – Наурыз. Пользуясь, случаем, хотел бы поздравить Вас, г-н Президент и дружественный народ Казахстана с этим праздником. В прошлом году Председатель Си Цзиньпин и Вы, г-н Президент, провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", – заявил Председатель Постоянного комитета ВСНП.

В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма и др.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань. Президент провел встречу с 8-м Генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном.

Также ранее сообщалось, что 28 марта в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае.