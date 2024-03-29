Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой крупной энергетической компании в Китае

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров State Power Investment Corporation Лю Миншэна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках рабочего визита в КНР Президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном.



В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что дочерняя компания China Power International Holding активно работает в Казахстане. За последние 5 лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде. Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объемом инвестиций более 1 млрд долларов. Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Лю Миншэна принять участие в Международном форуме Астана, намеченном на июнь.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находится в Китае, где принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань. Президент провел встречу с 8-м Генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном. Также президент провел встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Также ранее сообщалось, что 28 марта в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае.