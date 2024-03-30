Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца
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Аэропорт Шымкента не будет работать с 1 апреля по 3 мая с 10:30 до 18:30. В это время будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы, передает BaigeNews.kz.
Об ограничениях в работе воздушной гавани сообщила авиакомпания Scat на своей странице в Instagram.
Из-за изменений в расписании рейсов пассажирам посоветовали уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, мобильных приложениях и службах аэропорта.
"Также на пути к аэропорту ведутся дорожные работы. Из-за ремонта дорожного покрытия пассажирам необходимо выезжать в аэропорт заранее и во избежание заторов оставлять свои автомобили на парковке нового терминала", — отмечается в сообщении авиакомпании.
Ранее авиакомпании объявили о задержке рейсов из и в Актобе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в связи её с затоплением талыми водами. Силами спасателей работа воздушной гавани восстановлена.
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