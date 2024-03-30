  • 30 Марта, 00:53
  • BAIGENEWS

Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца

Сегодня, 00:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com / иллюстративное Сегодня, 00:20
Сегодня, 00:20
85
Фото: pexels.com / иллюстративное

Аэропорт Шымкента не будет работать с 1 апреля по 3 мая с 10:30 до 18:30. В это время будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы, передает BaigeNews.kz.

Об ограничениях в работе воздушной гавани сообщила авиакомпания Scat на своей странице в Instagram.

Из-за изменений в расписании рейсов пассажирам посоветовали уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, мобильных приложениях и службах аэропорта. 

"Также на пути к аэропорту ведутся дорожные работы. Из-за ремонта дорожного покрытия пассажирам необходимо выезжать в аэропорт заранее и во избежание заторов оставлять свои автомобили на парковке нового терминала",  отмечается в сообщении авиакомпании.

Ранее авиакомпании объявили о задержке рейсов из и в Актобе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в связи её с затоплением талыми водами. Силами спасателей работа воздушной гавани восстановлена.

Самое читаемое

Наверх