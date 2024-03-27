Восстановлена работа аэропорта Актобе
Вчера, 22:54
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Вчера, 22:54Вчера, 22:54
117Фото: МЧС РК
Силами МЧС работа аэропорта в Актобе восстановлена, передаёт BaigeNews.kz.
В течение дня на территории воздушной гавани спасатели откачивали воду.
Местные исполнительные органы произвели искусственный разрыв участка дороги областного значения. Это позволило отвести скопившуюся воду. Для автомобилистов имеется альтернативный объезд.
Авиарейсы возобновлены.
Ранее авиакомпании объявили о задержке рейсов из и в Актобе из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в связи её с затоплением талыми водами.
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