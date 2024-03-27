Авиарейсы из Актобе задерживают из-за паводка
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
112Фото: Air Astana
В авиакомпании Air Astana объявили о задержке рейсов из и в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
"Рейсы авиакомпании задерживаются из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в аэропорту Актобе в связи с затоплением талыми водами", - сказанов сообщении.
Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании.
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