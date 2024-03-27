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Авиарейсы из Актобе задерживают из-за паводка

Сегодня, 18:27
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Air Astana Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: Air Astana

В авиакомпании Air Astana объявили о задержке рейсов из и в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейсы авиакомпании задерживаются из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в аэропорту Актобе в связи с затоплением талыми водами", - сказанов  сообщении.

Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании.

 

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