Абиба Абужакынова принесла Казахстану первое серебро Азиады-2023
Сегодня, 14:39
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Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
236Фото: instagram.com/abiba48
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Она стала второй в весовой категории до 48 килограммов.
В финале Абиба встречалась с японкой Нацуми Цунодой, уступив досрочно.
Добавим, что медаль Абужакыновой стала первой для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу.
Напомним, в полуфинале казахстанка оказалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли.
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