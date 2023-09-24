Абиба Абужакынова принесла Казахстану первое серебро Азиады-2023

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Она стала второй в весовой категории до 48 килограммов.

В финале Абиба встречалась с японкой Нацуми Цунодой, уступив досрочно.

Добавим, что медаль Абужакыновой стала первой для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу.

Напомним, в полуфинале казахстанка оказалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли.