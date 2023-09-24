И.о. главы ОСА оценил шансы Казахстана снова принять Азиаду

В китайском Ханчжоу завершился первый соревновательный день летних Азиатских игр. На счету сборной Казахстана две медали и две лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж. А корреспондент Baigenews.kz может занести себе в актив встречу с и.о. президента Олимпийского совета Азии раджой Рандхиром Сингхом.

Проходящие в Китае 19-е летние Азиатские игры по масштабам крупнее, чем летние Олимпийские игры. Ведь в программу континентальных стартов включены не только олимпийские, но и множество неолимпийских видов.



Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался мнением раджи Сингха о том, каким он видит будущее Азиатских игр и сможет ли Казахстан снова принять данные соревнования.

Говоря о будущем Азиатских игр, и.о. главы Олимпийского совета Азии (ОСА) раджа Рандхир Сингх не исключил, что состав участников Азиатских игр может в будущем пополнить Россия и Беларусь.

"Только от самих этих стран зависит, где они хотели бы выступать в будущем. У России граница с Азией намного больше, чем с Европой, и после голосования на Генассамблее ОСА для атлетов из России и Белоруссии выделили на Азиаде в Ханчжоу, китайский оргкомитет организовал для них 500 мест, но, к сожалению, с логистикой не сложилось, иначе они были бы нам очень рады. По решению Международного олимпийского комитета данный шаг был заблокирован из-за технических причин. Я полагаю, что Россию и Беларусь приветствовали бы в Ханчжоу. По поводу будущего, я считаю, им решать, что они хотели бы делать", — сказал раджа Рандхир Сингх.

Как известно, Алматы и Астана в 2011 году принимали 7-е зимние Азиатские игры. С тех пор много воды утекло, а Азиатские игры сегодня, по словам и.о. президента ОСА, ежегодно набирают популярность и проводить их с каждым разом все труднее.

Фото: Адьберт Ахметов

Интересно, что для получения права проведения зимней Азиады теперь не требуются соответствующие погодные условия.

"В 2025 году зимняя Азиада пройдет в Китае в Харбине, а в 2029 году мы ждем уникальные инновационные зимние Азиатские игры в Саудовской Аравии, где строится специально целый город и будут все условия для зимних видов. Следующая Летняя Азиада в 2026 году пройдет в Нагое в Японии, далее на очереди Катар, Саудовская Аравия. Если Казахстан изъявит желание снова принять зимнюю Азиаду, или провести летние игры, то мы с интересом рассмотрим заявку, но на годы, которые не заняты”, — сказал и.о. президента ОСА.

Он добавил, что Казахстан мог бы при желании и возможностях провести либо обычные, либо пляжные Азиатские игры, или Азиаду в закрытых помещениях и по боевым искусствам.