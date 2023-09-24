Азиада 2023: казахстанских дзюдоистов поздравил министр туризма и спорта

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной Казахстана по дзюдо, участвующими в Азиатских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Министр поздравил Абибу Абужакынову, принесшую в копилку сборной серебряную медаль. В финале Абиба встретилась с трехкратной чемпионкой мира – японкой Нацуми Цунодой. Теперь казахстанская спортсменка намерена взять реванш за Азиаду на Олимпийских играх.



Поздравив Абибу Абужакынову с серебряной медалью Азиады, Ермек Маржикпаев встретился с Магжаном Шамшадином, который завоевал бронзовую награду в весе до 60 кг.





Спортсмен был откровенен, и честно сказал, что немного расстроен, так как рассчитывал на золотую медаль.

"Магжан и Абиба могут быть сколько угодно строги к себе, но казахстанцы без сомнения гордятся ими. Вся страна в едином порыве болела за них и следила за их схватками, и вся страна благодарна им за результат", — сказал министр туризма и спорта РК.

Боровшаяся за бронзу Галия Тынбаева незадолго до Азиады перешла в весовую категорию до 52 кг. Казахстан остановилась в шаге от финала. Ермек Маржикпаев отметил, что самые большие успехи у нее впереди, сказав, что на грядущих турнирах она покажет, на что способна.



В первый день Азиатских игр наши дзюдоисты принесли в копилку сборной две медали. Абиба Абужакынова выиграла серебро в весе до 48 кг, а Магжан Шамшадин завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг.



Перед тем, как попрощаться, министр пожелал Магжану и Абибе удачи на Олимпиаде в Париже.

"Уверен, таким мастерам по силам порадовать казахстанцев на главном старте четырехлетия. Еще раз хочу поблагодарить выступавших сегодня спортсменов за стойкость и мужество. Верю, что сборная Казахстана продолжит радовать болельщиков яркими победами", — отметил Ермек Маржикпаев.

Напомним, казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин завоевали олимпийские лицензии в современном пятиборье.

На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии по 8 видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика