15 рейсов отменили из-за бурана в Астане

Международный аэропорт Астаны сообщил об отмене нескольких рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, передаёт BaigeNews.kz.

"Из запланированных 72 рейсов семь рейсов на вылет, а также восемь рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются шесть рейсов, а на прилет - 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", - сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Также в аэропорту отметили, что пассажирам следует связаться с соответствующими авиакомпаниями для получения актуальной информации о статусе своих рейсов и возможных изменений в расписании.

"Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", - отметили аэропорту столицы.

Также сообщается, что в Астане наблюдается сильный ветер со скоростью 19 метров в секунду, его порывы достигают 23 метров в секунду. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов. Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В них задействованы 23 единицы спецтехники.

Напомним, вчера, 8 февраля, из-за сильного ветра самолёты не могли приземлиться в аэропорту Уральска. В аэропорту Актобе из-за погодных условий также задерживались рейсы.